Denizli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Denizli- Uşak karayolu Baklan kavşağında meydana geldi. Mehmet Sarı (40) yönetimindeki 20 ADD 056 plakalı minibüs ile Denizli istikametine giderken, Baklan İlçe kavşağında karayoluna hatalı şekilde çıkış yapan Yıldırım Doğan'ın kullandığı 20 ACN 226 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu minibüs devrilerek yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlı ekibi devrilen minibüsün altında kalan sürücü Mehmet Sarı'nın, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acil sağlık ekipleri, otomobilde yaralanan Neslihan Doğan ile sürücü eşi Yıldırım Doğan ve minibüs deki yaralılar Dilek Altay, Yılmaz Yaman, Atacan Altay, Yılmaz Altay, Aynur Altay ve Kamuran Altay ambulansla en yakın hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde savcının inceleme yapmasının ardından hayatını kaybeden Sarı'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazada yaralanan toplam 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.