Son dakika haber | Denizlili akrabalar arasında Muğla'da silahlı saldırı: 1ölü 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Denizlili akrabalar arasında Muğla'da silahlı saldırı: 1ölü 2 yaralı

23.02.2022 00:57
Son dakika haber | Denizlili akrabalar arasında Muğla'da silahlı saldırı: 1ölü 2 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Ula ilçesinde Denizlili oldukları öğrenilen akrabaların arasında çıkan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde Denizlili oldukları öğrenilen akrabaların arasında çıkan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Akyaka Mahallesi'nde bir restoranın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 BH 434 plakalı otomobili ile Akyaka'daki bir restoranın önüne gelen B.H. (39) iddiaya göre aralarında husumet bulunan Özcan Emreoğlu (43) ile A.E.'ye (41) 10 el ateş etti. Açılan ateşle birlikte Özcan Emreoğlu, A.E. ve kurşunların isabet ettiği restoran çalışanı Z.Ç.(52) yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, göğüs bölgesinden yaralanan Özcan Emreoğlu'nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Silahlı saldırının şüphelisi B.H.'nin olay yerinden otomobili ile kaçtığını tespit eden jandarma ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan; silahlı saldırı olayında şüphelilerin akraba ve Denizli'nin Kale ilçesinden olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

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Silahlı saldırı, Muğla, Ula, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Denizlili akrabalar arasında Muğla'da silahlı saldırı: 1ölü 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Denizlili akrabalar arasında Muğla'da silahlı saldırı: 1ölü 2 yaralı - Son Dakika
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