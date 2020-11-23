Son dakika haber! Diyarbakır'da 1 milyon 200 bin liralık hırsızlık kamerada - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, bir kombi firmasının satış sorumlusu olan Ömer Baytar bayilerinden birine iş görüşmesi için gitti ve otomobilini bayinin önüne park etti. Baytar'ı takip eden motosikletli 2 kişi, otomobildeki çantayı çaldı. Çalınan çantadaki 1 milyon 200 bin TL'lik çeklerle ilgili iptal işleminin başlatıldığını söyleyen Baytar "Bayiden erken çıksaydım hırsızlarla karşılaşacaktım" dedi. Hırsızlık anı ise bayinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hırsızlık olayı, 17 Kasım'da Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde gerçekleşti. İstanbul merkezli bir kombi firmasının satış sorumlusu olan Ömer Baytar, satış ve tahsilat için bayilerden birini ziyaret gitti ve otomobilini park etti. Araçtan inip bayiye giden Baytar'ı takip eden motosikletli 2 kişi ise otomobilin biraz ilerisinde durdu. Motosikletten inen 1 kişi, otomobilin sol arka kapısını zorlayarak açtıktan sonra içinde 1 milyon 200 bin lira tutarında çek bulunan çantayı alarak hızla uzaklaştı. Bu sırada bayi ziyaretini bitiren Baytar, otomobiline binerek bir süre yol aldı. Daha sonra çantanın otomobilde olmadığını fark eden ve kapının zorlandığını gören Baytar, bayiye geri dönerek güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayını izleyen Baytar, polise giderek hırsızlar hakkında şikayetçi oldu.

'HIRSIZLARI 15 SANİYE İLE KAÇIRDIM'Çantadaki 1 milyon 200 bin lira tutarındaki çekler için iptal işlemlerinin başlatıldığını ifade eden Baytar, olayı anlatarak, "Aracımın zorlandığını ve çantamın olmadığını fark ettim. Ziyaret ettiğim iş yerinin kamera kayıtlarını izleyince hırsızların aracıma girdiğini gördüm. Bunun üzerine en yakın karakola gidip şikayette bulunarak gerekli yasal işlemleri başlattık. Buradaki bir bayimizde hem satış hem de tahsilat işlemi yapıyordum. Arka kapı zorlanarak açılmış. Çanta arkada yerdeydi. Hırsızları çok az bir zamanla kaçırmışım. 10-15 saniye önce çıkmış olsaydım eğer, hırsızlara denk gelecektim. Çeklerle ilgili de iptal işlemleri başlatıldı. Hırsızların beni takip ettiğini hiç fark etmedim" diye konuştu.Polis, güvenlik kameralarından tespit ettikleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.