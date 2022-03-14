Son dakika haber! Diyarbakır'daki uygulamada yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber! Diyarbakır'daki uygulamada yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı

14.03.2022 14:33
Son dakika haber! Diyarbakır'daki uygulamada yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaya ve motorize olarak eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okulların ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim yapıldı.

Denetim kapsamında yapılan aramalarda, 2 kumar makinesi, 4 ruhsatsız silah ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Ekiplerce 7 kişiye para cezası uygulanırken, haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Hisarcık, Bismil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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