Son dakika haber... "Döktür Bi Şekspir" oyunu Tiyatro Ak'la Kara'da prömiyer yaptı - Son Dakika

Son dakika haber... "Döktür Bi Şekspir" oyunu Tiyatro Ak'la Kara'da prömiyer yaptı

17.10.2020 10:47
Son dakika haber...

Son dakika haber... Salonu ve havalandırma sistemini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tamamen yenileyen Tiyatro Ak'la Kara perdelerini tiyatroseverlere açtı.

Salonu ve havalandırma sistemini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tamamen yenileyen Tiyatro Ak'la Kara perdelerini tiyatroseverlere açtı.

Tiyatro Ak'la Kara sezona William Shakespeare'in bütün oyunlarında esinlenerek yazılmış "Döktür Bi Şekspir" oyunun prömiyeriyle başladı.

Tek perde ve 70 dakika süren oyun, Mart ayında genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu ve radyo programcısı Levent Ünsal'ın anısına oynandı.

Gösterim öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan oyuncu ve aynı zamanda tiyatronun kurucu ortaklarından olan Savaş Özdural, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pek çok yenilik yapıldığından bahsederek, şunları söyledi:

"Ak'la Kara, koltuklardan başlayarak tüm havalandırma sistemini yeniledi. 160 kişilik koltuk kapasitesi 100 kişiye düşürdük. Tiyatroda çoğunluğu ikişer kişilik kanepelerde bir metre koltuk mesafesiyle güven içinde oyun izlenmesini sağlıyoruz. Prömiyerini yapacak oyunumuzla ilgili 2 aydır çalışıyoruz ve çok keyifli bir oyun çıktı diye düşünüyorum. 30 Ekim'de de geçtiğimiz sene çok ses getiren 'On Küçük Zenci' oyunumuz 'On Kişiydiler' adında tekrar seyircisiyle buluşacak."

Shakespeare'in 37 oyununu tekmili birden oynadıklarını söyleyen oyuncu Fatih Gülnar da, "Döktür Bi Şekspir bu seneki yeni oyunumuz. Shakespeare'in bütün oyunlarından küçük kolajların komedi unsurlarıyla yer verildiği eğlenceli bir oyun. Umuyorumki 3 erkek oyuncu olarak birçok karakteri canlandırdığımız güzel bir oyun olacak." dedi.

"Döktür Bi Şekspir"in üçüncü oyuncusu Özdemir Çiftçioğlu da oyunun açılış şarkısı ve sözlerini Levent Ünsal'ın yazdığını hatırlatarak, "Levent, erken bir kayıp olarak hepimize çok acı verdi. Oyun ile onun anısını bir parçada olsa yaşatmak bizler için gurur verici." diye konuştu.

Tiyatronun genel koordinatörü ve oyuncu Pelin Turancı ise "Tüm havalandırma sistemimiz değişti. Son teknoloji temiz hava akışıyla seyircilerimize taptaze bir hava sunuyoruz. İçeride oyun boyunca sadece dışarıdan gelen temiz hava olacak. Salonumuz her gün oyundan önce ve sonra profesyonel bir sistemde dezenfekte ediliyor, tüm ekibimizin rutin sağlık kontrolleri yapıldı. Fuayede alınan her şey tek kullanımlık ve gözünüzün gördüğü her yere sensörlü dezenfektan makineleri kondu, sosyal mesafe uyarılarını da her yerde görebilecek ve duyabileceksiniz. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık, seyircilerimiz de bizi özlediyse bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Adam Long, Daniel Singer ve Jess Winfield'in yazdığı ve Savaş Özdural'ın çevirdiği "Döktür Bi Şekspir" oyununda Özdemir Çiftçioğlu, Fatih Gülnar ve Savaş Özdural rol alıyor.

Teknik yönetmenliğini Zafer Yardımcı'nın üstlendiği oyunun kostüm tasarımı Pelin Turancı Özdural, ışık tasarımı Ahmet Güleryüz ve aksesuar tasarımı Gökhan Arsın ve Hakan Çakmak tarafından yapılıyor.

William Shakespeare, Tiyatro, oyunlar, Savaş, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber... 'Döktür Bi Şekspir' oyunu Tiyatro Ak'la Kara'da prömiyer yaptı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Şişede durduğu gibi durmadı! Arabada alkol alan gençler mahalleliye kabus dolu bir gece yaşattı İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı
Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum!         
12:00
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu         
10:51
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı         
09:41
Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı         
08:58
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı         
07:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
"Cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebi reddedildi         
18:54
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 12:37:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... "Döktür Bi Şekspir" oyunu Tiyatro Ak'la Kara'da prömiyer yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei