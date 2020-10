Son dakika haber... "Döktür Bi Şekspir" oyunu Tiyatro Ak'la Kara'da prömiyer yaptı - Son Dakika

Salonu ve havalandırma sistemini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tamamen yenileyen Tiyatro Ak'la Kara perdelerini tiyatroseverlere açtı.

Tiyatro Ak'la Kara sezona William Shakespeare'in bütün oyunlarında esinlenerek yazılmış "Döktür Bi Şekspir" oyunun prömiyeriyle başladı.

Tek perde ve 70 dakika süren oyun, Mart ayında genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu ve radyo programcısı Levent Ünsal'ın anısına oynandı.

Gösterim öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan oyuncu ve aynı zamanda tiyatronun kurucu ortaklarından olan Savaş Özdural, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pek çok yenilik yapıldığından bahsederek, şunları söyledi:

"Ak'la Kara, koltuklardan başlayarak tüm havalandırma sistemini yeniledi. 160 kişilik koltuk kapasitesi 100 kişiye düşürdük. Tiyatroda çoğunluğu ikişer kişilik kanepelerde bir metre koltuk mesafesiyle güven içinde oyun izlenmesini sağlıyoruz. Prömiyerini yapacak oyunumuzla ilgili 2 aydır çalışıyoruz ve çok keyifli bir oyun çıktı diye düşünüyorum. 30 Ekim'de de geçtiğimiz sene çok ses getiren 'On Küçük Zenci' oyunumuz 'On Kişiydiler' adında tekrar seyircisiyle buluşacak."

Shakespeare'in 37 oyununu tekmili birden oynadıklarını söyleyen oyuncu Fatih Gülnar da, "Döktür Bi Şekspir bu seneki yeni oyunumuz. Shakespeare'in bütün oyunlarından küçük kolajların komedi unsurlarıyla yer verildiği eğlenceli bir oyun. Umuyorumki 3 erkek oyuncu olarak birçok karakteri canlandırdığımız güzel bir oyun olacak." dedi.

"Döktür Bi Şekspir"in üçüncü oyuncusu Özdemir Çiftçioğlu da oyunun açılış şarkısı ve sözlerini Levent Ünsal'ın yazdığını hatırlatarak, "Levent, erken bir kayıp olarak hepimize çok acı verdi. Oyun ile onun anısını bir parçada olsa yaşatmak bizler için gurur verici." diye konuştu.

Tiyatronun genel koordinatörü ve oyuncu Pelin Turancı ise "Tüm havalandırma sistemimiz değişti. Son teknoloji temiz hava akışıyla seyircilerimize taptaze bir hava sunuyoruz. İçeride oyun boyunca sadece dışarıdan gelen temiz hava olacak. Salonumuz her gün oyundan önce ve sonra profesyonel bir sistemde dezenfekte ediliyor, tüm ekibimizin rutin sağlık kontrolleri yapıldı. Fuayede alınan her şey tek kullanımlık ve gözünüzün gördüğü her yere sensörlü dezenfektan makineleri kondu, sosyal mesafe uyarılarını da her yerde görebilecek ve duyabileceksiniz. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık, seyircilerimiz de bizi özlediyse bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Adam Long, Daniel Singer ve Jess Winfield'in yazdığı ve Savaş Özdural'ın çevirdiği "Döktür Bi Şekspir" oyununda Özdemir Çiftçioğlu, Fatih Gülnar ve Savaş Özdural rol alıyor.

Teknik yönetmenliğini Zafer Yardımcı'nın üstlendiği oyunun kostüm tasarımı Pelin Turancı Özdural, ışık tasarımı Ahmet Güleryüz ve aksesuar tasarımı Gökhan Arsın ve Hakan Çakmak tarafından yapılıyor.