Son dakika haber... Dünyanın en yaşanılabilir şehri Melbourne Kovid-19'a teslim oldu - Son Dakika

Son dakika haber... Dünyanın en yaşanılabilir şehri Melbourne Kovid-19'a teslim oldu

Son dakika haberleri... Dünyanın "en yaşanılabilir şehirleri" sıralamasında 7 kez üst üste birinci seçilmesinin ardından son iki yılı da ikinci sırada tamamlayan Avustralya'nın Melbourne kenti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemeye yönelik yasaklardan dolayı "hayalet şehre" döndü.

Dünyanın "en yaşanılabilir şehirleri" sıralamasında 7 kez üst üste birinci seçilmesinin ardından son iki yılı da ikinci sırada tamamlayan Avustralya'nın Melbourne kenti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemeye yönelik yasaklardan dolayı "hayalet şehre" döndü.

Avustralya'da Kovid-19'un en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve 4. kategorideki yasaklar, kentin alışılagelmiş canlı hayatını durma noktasına getirdi.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Melbourne'da, 28 Eylül'e kadar yürürlükte kalacak Kovid-19 yasakları nedeniyle günün her saatinde binlerce kişiye ev sahipliği yapmaya alışık olan ana caddeler, köprüler, meydanlar, alışveriş merkezleri ve parklarda zorunlu işlerde çalışan birkaç kişi dışında kimse görülmez oldu.

Halkın zorunlu ihtiyaçlarını karşıladığı dükkanlar dışında binlerce iş yerinin kapatıldığı Melbourne'da stadyumlar, tenis kortları, konser salonları, tiyatrolar, kütüphaneler, fuar merkezleri de aylardır kapalı.

-Kovid-19'dan en fazla can kaybı Melbourne'da

Ekonomik analiz ve öngörülerde bulunan "The Economist Intelligence Unit" kuruluşu tarafından 2011-2017 yıllarından üs üste yedi defa dünyanın en yaşanılabilir kenti seçilen Melbourne, Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının görüldüğü kent oldu.

Avustralya'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden 837 kişiden 750'si Melbourne'un başkenti olduğu Victoria eyaletinde kayıtlı. Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle hastalanan 26 bin 864 kişiden 20 bin 15'i yine Victoria'dan.

Zorunlu haller dışında evden çıkmanın yasak olduğu kentte halen 1112 aktif vakadan, 11'i yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 107'sinin tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Son haftalara can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler'de 52, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Federasyon Meydanı'na sessizlik hakim

Melbourne'un merkezi olarak kabul edilen ve hafta boyunca binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen çeşitli etkinliklerin yanı sıra konserlere de ev sahipliği yapan Federasyon Meydanı sessizliği büründü. Kenti ziyaret edenlerin uğrak noktalarının başında yer alan meydanda martıların dışında parmakla sayılacak kadar insan bile görmek imkansız hale geldi.

Öte yandan lüks restoranları, barları, kafeteryaları ve otelleriyle ünlü Southbank semtindeki mekanların aylardır kapalı kalmasından dolayı gece ve gündüz yaşanan canlılığın yerine tamamen sessizlik almış durumda.

Şehrin ortasından geçen Yarra Nehri'ndeki tekne turlarının da iptal edilmesiyle bölgedeki hayat tamamen durmuş vaziyette.

Melbourne'daki yasaklar Avustralya ekonomisini olumsuz etkiledi

Mart sonundan itibaren çalışma hayatını durma noktasına getiren Melbourne'daki Kovid-19 tedbirlerinin, Avustralya ekonomisinin haziran çeyreğinde yüzde 7 küçülerek 29 yıl sonra resesyona girmesinde önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Kapanan işyerlerinde işsiz kalan onbinlerce kişinin devletin sağladığı maddi ödeneklerden yararlanmaya başlaması, ülke ekonomisinin ağır bir yükün altına girmesine neden oldu. Ayrıca uluslararası öğrencilerden ve turistlerden elde edilen gelirlerden de yoksun kalan ekonominin bir an önce canlandırılmasını isteyen kentteki iş çevreleri yasakların hafifletilmesini istiyor.

Melbourne'daki işletmelerin yüzde 90'ı kapalı

Avustralya'nın diğer kentlerini Melbourne'a bağlayan Spencer Street üzerindeki Southern Cross Tren İstasyonu'nun karşısında döner dükkanı işleten İbrahim Göçol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart sonundan bu yana uygulanan yasaklar nedeniyle kentin canlılığını kaybettiğini söyledi.

Avustralya ekonomisinin adeta lokomotifi durumunda olan kentin, insan trafiğinin durmasıyla sessizliğe büründüğünü dile getiren Göçol, şunları kaydetti:

"Ofislerde çalışanlar artık iş yerine gelmiyorlar, evlerinden çalışıyorlar. Oteller boş, turist yok. Normal şartlar altında yüzlerce otel var. Binlerce turist geliyordu. Onlar da yok. Dolayısıyla oteller, barlar, restoranlar, kafeler, kıyafet mağazaları kapalı. İşletmelerin yüzde 90'ı kapalı, sadece kimler açık, benim gibi temel gıda maddesi satanlar."

Kiranın yüzde ellisi borca kalıyor

Kapanan işyerlerinin yanı sıra spordan kültürel etkinliklere, eğlence sektöründen ticarete, iş hayatından ziyaretlere kadar birçok alanda hayatın durmasıyla kente azalan insan trafiğinin gelirlerinde çok büyük düşüşe neden olduğunu aktaran Göçol, "İnsan sayısı yüzde 90 azaldığına göre bizimde gelirimiz yüzde ellinin üzerinde düştü." dedi.

Öte yandan yasaklardan dolayı çalışma saatlerini kısaltmak zorunda kaldıklarını ve düşen gelirlerinden dolayı da kiranın ancak yarısını ödeyebildiklerini anlatan Göçol, "Mal sahibiyle anlaştık, kiranın yüzde ellisini ödüyoruz, yüzde ellisi de bakiyede kalıyor şu anda. İnşallah Kovid-19 bittiği zaman, işler normale dönünce daha büyük bir heyecanla çalıştığımızda o borçları ödeyeceğiz mecburen." diye konuştu.

Son dakika haber... Dünyanın en yaşanılabilir şehri Melbourne Kovid-19'a teslim oldu

Avustralya, Melbourne, Hayalet, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Dünyanın en yaşanılabilir şehri Melbourne Kovid-19'a teslim oldu - Son Dakika

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