Sel mağdurları evlerine kavuşmak için suyun çekilmesini bekliyor (2) - Son Dakika
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Sel mağdurları evlerine kavuşmak için suyun çekilmesini bekliyor (2)

29.06.2022 17:11

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanağın ardından Melen Çayı'nın taşması sonucu evlerini su bastığı için akrabaları ile komşularında kalan İçmeler köyü sakinleri, yuvalarına kavuşabilmek için bir an evvel suyun çekilmesini bekliyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanağın ardından Melen Çayı'nın taşması sonucu evlerini su bastığı için akrabaları ile komşularında kalan İçmeler köyü sakinleri, yuvalarına kavuşabilmek için bir an evvel suyun çekilmesini bekliyor.

Tarım arazilerinin de tamamına yakınının su altında kaldığı köyde, yetkililer hasar tespit çalışmalarına başladı.

İçmeler köyü muhtarı Nahit Eker, AA muhabirine, aşırı yağışlar sonucu Melen Çayı'nın taşması sonucu iki mahalledeki evlerin su içinde kaldığını belirterek, "Evlerin kimisine su girdi, kimisinin bahçesi su altında kaldı. Evlere su girmese de bahçelerinde su olduğu için evlerine giremeyenler var." dedi.

Evleri ve bahçeleri su basan 30 haneyi dün tahliye ettiklerini belirten Eker, köylülerin hep birlikte traktörlerle evlerdeki eşyaları taşıdıklarını aktardı.

"Borçlarımızın ertelenmesini istiyoruz"

Evlerinden tahliye olanların geceyi akrabalarının yanında geçirdiğini dile getiren Eker, "Burada akrabası olmayan bir aileyi de Düzce'ye KYK yurduna yerleştirdik. Can kaybımız yok. Ekili alanların tamamı gitti. Şu anda da hala su hafif hafif yükseliyor. Tek temennimiz, yağmurun kesilip devam etmemesi." diye konuştu.

Eker, su yavaş yavaş yükseldiği için kimsenin mahsur kalmadığını, tarım arazilerinin tamamının zarar gördüğünü belirterek, ümitle beklenen mahsulünün hepsinin su altında kaldığını söyledi.

"Herkesin burada beraber olduğunu gördük"

Evi hasar gören Yakup Yüksel de selde ciddi hasarın oluştuğunu anlattı.

Birçok ailenin eşyalarını taşımak zorunda kaldığını dile getiren Yüksel, "Saat 04.00'te köy halkı burada birbirine yardım etmek için fenerlerle su basan yerlerde dolaştı. Biz de kendi evimizin bahçesindeki köpeği kurtardık. Herkesin burada beraber olduğunu gördük. Maddi anlamda kayıplar olsa da herkes beraberdi, birbirine yardımcı oldu, küs insanlar barıştı. Bence tek kazandığımız şey bu diye düşünüyorum." diye konuştu.

Selle ilgili anonsların yapıldığını ancak yağmur yağmadığı için o kadar dikkate almadığını anlatan Yüksel, "Melen Çayı'nın taşmasıyla su birden yükselmeye başladı. Dün gece su basan evlerdeki eşyaları traktörlerle taşıdık. Gece boyunca yağış bastırdı. Korkmadık ama hep beraberdik. Tarım arazilerinde de hasar var ama hasar tespiti için ekipler geldi ve incelemesini yaptı." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel mağdurları evlerine kavuşmak için suyun çekilmesini bekliyor (2) - Son Dakika

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