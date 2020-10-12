Son dakika haber: El Salvador'da bara silahlı saldırı: 6 ölü - Son Dakika

El Salvador'un başkenti San Salvador'da bulunan bir bara gerçekleştiren silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Dünyada en çok cinayetin işlendiği ülkelerden olan El Salvador'un başkenti San Salvador'da yer alan bir barda alkol alıp domino oynayan 5 kişiye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu yaşları 19 ile 63 arasında değişen 5 kişi hayatını kaybederken, barın karşısındaki hurdalıkta çalışan biri de duyduğu silah sesleri üzerine kaçarken vurularak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında bar sahibinin de bulunduğu aktarıldı. Görgü tanıkları, saldırganların bara girip hiçbir şey söylemeden yakın mesafeden ateş açtığını belirtti. Polis, saldırıya 3 kişinin karıştığını ve olayla ilgili 1 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Pazar günü El Salvador'da meydana gelen şiddet olaylarında toplam 13 kişi hayatını kaybetti.

Cinayetlerde ani artış, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele hükümetinin şiddetin azaltılması ve hapsedilen çete liderlerine oy karşılığında yardımda bulunulduğunun iddia edilmesinden 1 ay sonra gerçekleşti. Adalet Bakan Yardımcısı ve Cezaevleri Direktörü Osiris Luna Meza ise söz konusu iddiaları geçtiğimiz ay reddetmişti. - SAN SALVADOR