Son dakika haber... Elazığ'da bin 50 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haberleri... ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bin 50 litre sahte içki ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bin 50 litre sahte içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiyle mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmayla, 2 kişinin evlerinde hazırladıkları sahte içkiyi piyasa süreceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince şüpheli C.G. ile H.Ş.'nin adreslerine düzenlenen operasyonda, bin 50 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkilere el koyan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



Son Dakika

Jose Mourinho, mağlubiyet sonrası yaptığı paylaşımla oyuncularına seslendi :Umarım herkes benim kadar üzgündür

Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak

Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı

Uzman isim uyardı: Aspirin her koronavirüs hastası için uygun değil

Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı

Nice'te 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan İtalya'dan belge alarak Fransa'ya gelmiş

Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak

Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor