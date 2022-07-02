Son dakika haberleri... Elazığ'da inşattan düşen işçi hayatını kaybetti, çalışanlar sağlık ekiplerine saldırdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Elazığ'da inşattan düşen işçi hayatını kaybetti, çalışanlar sağlık ekiplerine saldırdı

02.07.2022 20:35
Son dakika haberleri... Elazığ'da inşattan düşen işçi hayatını kaybetti, çalışanlar sağlık ekiplerine saldırdı

Son dakika haberine göre Elazığ'da çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybederken olay yerine gelen sağlık ekipleri çalışanlar tarafından saldırıya uğradı.

Elazığ'da çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybederken olay yerine gelen sağlık ekipleri çalışanlar tarafından saldırıya uğradı.

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan işçi Naim Demir, dengesini kaybetmesi sonucu çalıştığı yerden aşağı düştü. Düşen işçiyi gören arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İnşaat işçileri, olay yerine gelen sağlık ekiplerine geç geldiklerini söyleyerek saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi sonucu ortalık yatışırken sağlık çalışanları, yerde yatan Demir'e müdahale etmeye başladı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hızlıca ambulansla alınan yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Yaralı Naim Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Elazığ'da inşattan düşen işçi hayatını kaybetti, çalışanlar sağlık ekiplerine saldırdı - Son Dakika

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