Son dakika haber: Elbistan'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda rutin denetimlerini sürdüren Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, otobüsten inen bir şahsı takibe aldı. Şüpheli davranışlarda bulunan şahsı durduran narkotik ekipleri, yaptıkları üst aramasında 25.46 gram ateş buz adı verilen metamfetamin ele geçirdi. Gaziantep'ten Elbistan'a geldiği belirlenen şüpheli M.D., işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Şüpheli, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ