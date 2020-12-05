ESENYURT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 GÖZALTI - Son Dakika

ESENYURT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 GÖZALTI

ESENYURT düzenlenen operasyonda 2 kilo 73 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ESENYURT düzenlenen operasyonda 2 kilo 73 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Esenyurt'ta Asayiş Büro'ya bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 3 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, polislerin bir süre yaptığı takibin ardından durduruldu. Araçta, 2 kilo 73 gram esrar, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı öne sürülen 3 telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ele geçirilen uyuşturucu ile birlikte Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi.

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