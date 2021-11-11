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Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili'ye destek gösterileri devam ediyor - Son Dakika

Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili'ye destek gösterileri devam ediyor

11.11.2021 17:05

Gürcistan'da, 1 Ekim'de gözaltına alınmasından bu yana açlık grevini sürdüren eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye destek gösterileri sürüyor.

Gürcistan'da, 1 Ekim'de gözaltına alınmasından bu yana açlık grevini sürdüren eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye destek gösterileri sürüyor.

Saakaşvili'nin de kurucusu olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketin Başkanı Nika Melia ile destekçileri, eski cumhurbaşkanına destek vermek amacıyla Tiflis'te gösteri düzenledi.

Ünlü Gürcü şair ve yazar Vaja Pşavela'nın heykelinin önünde toplanan göstericiler, Gürcistan Devlet Güvenlik Dairesi binasına kadar yürüdü.

Binanın önünde konuşan Melia, Saakaşvili'nin haklı olduğunu kaydederek, onu desteklemek için düzenlenen gösterilerin her gün süreceğini belirtti.

Eski cumhurbaşkanına hapishanede şiddet uygulandığını iddia eden Melia, Saakaşvili'nin hapishane hastanesinden çok profilli bir kliniğe nakledilmesini talep ettiklerini söyledi.

Saakaşvili'nin hapishanenin hastanesine götürülmesine karşı çıktığı görüntüleri paylaşıldı

Öte yandan, Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresi tarafından, Saakaşvili'nin 8 Kasım'da tutulduğu Rustavi kentindeki 12. hapishaneden başkent Tiflis'te bulunan 18. hapishaneye ait hastaneye nakledilmesine karşı çıktığı görüntüleri paylaşıldı.

Gürcistan Adalet Bakanı Rati Bregadze, Saakaşvili'nin hapishaneye ait hastaneye girmeye karşı çıktığını, içeride olay çıkardığını ve hastane malzemelerine zarar verdiğini açıklamıştı.

Mihail Saakaşvili ise hastaneye nakledilmesi sırasında kendisine şiddet uygulandığını bildirmişti.

Saakaşvili daha önce yaptığı açıklamalarda da hapishaneye ait bir hastanenin güvenli olmadığını savunarak, söz konusu hastaneye kaldırılmasına karşı çıkmıştı.

Saakaşvili'nin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak, Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak, bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası vermişti.

Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili'ye destek gösterileri devam ediyor
Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili'ye destek gösterileri devam ediyor
Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili'ye destek gösterileri devam ediyor
Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili'ye destek gösterileri devam ediyor

Mihail Saakaşvili, Ana muhalefet, cumhurbaşkanı, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili'ye destek gösterileri devam ediyor - Son Dakika


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