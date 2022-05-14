Son dakika haber | Fabrikadaki gaz sızıntısında yaşamını yitiren 2 işçinin cenazeleri alındı - Son Dakika
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Son dakika haber | Fabrikadaki gaz sızıntısında yaşamını yitiren 2 işçinin cenazeleri alındı

14.05.2022 11:39
Son dakika haber | Fabrikadaki gaz sızıntısında yaşamını yitiren 2 işçinin cenazeleri alındı

Son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da kimyasal gübre üretimi yapılan fabrikada gaz sızıntısı sonucu yaşamını yitiren işçiler Ferhat Ertuğrul (36) ve Emrah Yiğit'in (44) cenazesi morgdan alındı.

ANTALYA'da kimyasal gübre üretimi yapılan fabrikada gaz sızıntısı sonucu yaşamını yitiren işçiler Ferhat Ertuğrul (36) ve Emrah Yiğit'in (44) cenazesi morgdan alındı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan kimyasal gübre üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikada gaz sızıntısından etkilenen işçilerin fenalaşması sonucu durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibinin sevk edildiği fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Gündüz vardiyasında çalışan ve gazdan az da olsa etkilenen işçiler ise fabrikadan çıktı.

Yoğun gaza maruz kalan Ferhat Ertuğrul ve Emrah Yiğit, kaçmak için çıktıkları fabrika bahçesinde fenalaşarak yığıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu 2 işçi de kurtarılamadı. Yoğun gaza maruz kalan 9 işçi tedavi için hastaneye sevk edildi. Ferhat Ertuğrul ve Emrah Yiğit'in cenazeleri, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yapılan otopsinin ardından ölen 2 işçinin cenazeleri, bu sabah erken saatlerde yakınları tarafından morgdan alındı. Emrah Yiğit'in cenazesi Muş'a, Ferhat Ertuğrul'unki ise toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

Hastaneye kaldırılan işçilerin tedavileri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haber | Fabrikadaki gaz sızıntısında yaşamını yitiren 2 işçinin cenazeleri alındı
Son dakika haber | Fabrikadaki gaz sızıntısında yaşamını yitiren 2 işçinin cenazeleri alındı
Son dakika haber | Fabrikadaki gaz sızıntısında yaşamını yitiren 2 işçinin cenazeleri alındı
Son dakika haber | Fabrikadaki gaz sızıntısında yaşamını yitiren 2 işçinin cenazeleri alındı
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Organize Sanayi Bölgesi, 112 Acil Çağrı, Kimyasal, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Fabrikadaki gaz sızıntısında yaşamını yitiren 2 işçinin cenazeleri alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Fabrikadaki gaz sızıntısında yaşamını yitiren 2 işçinin cenazeleri alındı - Son Dakika
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