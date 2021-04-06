Son dakika haber | Fatsa'da Polis Haftası etkinlikleri
06.04.2021 15:04
Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Fatsa İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Yavuz ve beraberindeki emniyet personelleri Kaymakam Ömer Lütfi Yaran'ı makamında ziyaret ettiler.
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Fatsa İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Yavuz ve beraberindeki emniyet personelleri Kaymakam Ömer Lütfi Yaran'ı makamında ziyaret ettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, "Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki fedakar ve cefakar mensupların bu anlamlı gününü kutluyor, görevlerini başarıyla yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyorum. Gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren tüm polislerimize de aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" diye konuştu. - ORDU
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