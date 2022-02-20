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Son dakika haber! FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Bekmezci hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber! FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Bekmezci hayatını kaybetti

20.02.2022 11:30
Son dakika haber! FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Bekmezci hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Yusuf Bekmezci, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Yusuf Bekmezci, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Bekmezci, tutuklu bulunduğu cezaevinden nakledildiği ve 1,5 aydır tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Operasyon ve dava süreci

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak 2020'de Çiğli ilçesindeki lüks bir siteye yaptıkları operasyonda örgütte sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci'yi yakalamıştı.

Hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Bekmezci, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış, karar onanmıştı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, İzmir, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! FETÖ'nün sözde 'kadim abisi' Bekmezci hayatını kaybetti - Son Dakika


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