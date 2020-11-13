- Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu'nda ölü sayısı 42'ye yükseldi - Son Dakika

- Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu'nda ölü sayısı 42'ye yükseldi

13.11.2020 18:27

- Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu'nda ölü sayısı 42'ye yükseldi Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

- Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu'nda ölü sayısı 42'ye yükseldi

MANILA - Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu'nda can kaybı artıyor. Geçtiğimiz Çarşamba günü saatte 160 kilometreye varan rüzgar hızı ile kategori 2 seviyesinde Luzon'da karaya çıkan tayfun nedeni ile ülkede hayat durma noktasına geldi. Şiddetli yağışlar sele ve taşkınlara neden olurken, çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

Genelkurmay Başkanı General Gilbert Gapay, afet müdahale görevlileri ile acil olarak gerçekleştirdiği toplantıda tayfunun bilançosunu açıklayarak 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de kayıp olduğunu bildirmişti. Polis ve afet yardım yetkilileri, tayfunun neden olduğu heyelan ve seller nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı. Kayıp kişi sayısı ise 20 olarak güncellendi. Yetkililer, Luzon'da 43 kişinin tayfun nedeni ile yaralandığını ifade etti.

Ölü sayısının arama-kurtarma çalışmalarına katılan polis ve askerlerin ulaştığı ceset sayısına dayandığını ifade eden yetkililer, Ulusal Afet Ajansı'nın ise henüz 14 can kaybını doğruladığı aktardı.

Ajans tarafından yapılan açıklamada ise, başkent Manila'da dahil olmak üzere Luzon Adası'nda 1 milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığı, 400 binden fazla kişinin ise evlerini terk ettiği belirtildi.

Hava Durumu Bürosu, Vamco'nun Filipinler'de karaya çıktıktan sonra zayıfladığını fakat ülke dışına çıkmasının ardından yeniden güçlendiğine dikkat çekti. Büro, Vamco'nun Vietnam'ı saatte 150 kilometreye varan sürekli rüzgar hızı ile vurmasının beklendiğini açıkladı.

Manila'daki yerel yetkililer ise, Vamco'yu Eylül 2009'da başkentti vuran Ketsana tropik fırtınasına benzetti. Ketsana, 740'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Vamco, bu yıl Filipinler'i vuran 21'inci ve Ekim'den bu yana 5'inci tropikal siklon oldu. Filipinler'de Vamco'dan önceki fırtına ve tayfunlarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 3 milyon fazla kişi etkilenmişti.

Öte yandan Haiyan Tayfunu Kasım 2013'te Filipinler'i vurmuş, 6 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 4 milyondan fazla kişi ise evlerini terk etmişti.

- Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu'nda ölü sayısı 42'ye yükseldi
- Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu'nda ölü sayısı 42'ye yükseldi
- Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu'nda ölü sayısı 42'ye yükseldi
- Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu'nda ölü sayısı 42'ye yükseldi
- Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu'nda ölü sayısı 42'ye yükseldi
- Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu'nda ölü sayısı 42'ye yükseldi
- Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu'nda ölü sayısı 42'ye yükseldi
- Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu'nda ölü sayısı 42'ye yükseldi
- Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu'nda ölü sayısı 42'ye yükseldi

Genelkurmay Başkanı, Filipinler, 112 Acil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu'nda ölü sayısı 42'ye yükseldi - Son Dakika


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