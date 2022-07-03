Gaz kaçağından kaynaklanan patlamada canından oluyordu - Son Dakika
Üye Girişi

Gaz kaçağından kaynaklanan patlamada canından oluyordu

03.07.2022 13:37

Bayburt'taki evinde değiştirdiği piknik tüpünün gaz kaçağını fark edemeyen ve ocağı yakmasıyla meydana gelen patlamada ağır yaralanan Hüseyin Uysal, Erzurum'da tedavi görüyor.

Bayburt'taki evinde değiştirdiği piknik tüpünün gaz kaçağını fark edemeyen ve ocağı yakmasıyla meydana gelen patlamada ağır yaralanan Hüseyin Uysal, Erzurum'da tedavi görüyor.

Emekli müezzin 3 çocuk babası Uysal (65), 5 gün önce Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Kuşmer Yaylası'ndaki evinde biten piknik tüpünü dolusuyla değiştirirken tüp başlığındaki gaz kaçağını fark etmedi.

Ocağı yakmasıyla meydana gelen patlamada evinin iki duvarı yıkılan ve ağır yaralanan Uysal, Bayburt Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Elleri ve yüzünde 2. ile 3. derece yanıklar oluşan, göz ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uysal'ın, merkezdeki tedavisi sürüyor.

Uysal, AA muhabirine, başına gelen olayın etkisinden günler geçmesine rağmen kurtulamadığını ve olayı bir türlü unutamadığını söyledi.

Evdeki tüpü değişirken yavaş davrandığını anlatan Uysal, "O anda olay nasıl oldu bilemedim. İlk defa tüp değiştirmiyorum. Küçük odanın tavanı çok alçaktı, gaz kaçağı olmuş. Kibriti çaktığımda tüp çok az yandı ve neden böyle az yanıyor deyince patlama oldu, odanın iki duvarı da yıkıldı." dedi.

"Oradan sağ ve yaralı çıkmak mucize gibi"

Uysal, olay sonrası komşularının yardımıyla Bayburt'a, ardından ambulansla Erzurum'a geldiğini belirterek, böylesine şiddetli patlamadan mucizevi şekilde sağ çıkmanın mutluluğunu da yaşadığını dile getirdi.

Patlama nedeniyle duvarları yıkılan odadan yaralı çıktığına komşu ve arkadaşlarının da inanamadığını aktaran Uysal, şöyle konuştu:

"Allah beni çocuklarıma bağışladı. Odanın durumunu görenler oradan nasıl yaralı çıktığımı sorguluyor. Eşimin o anda evde olmaması ve komşuya gitmesi en büyük tesellim. Hala olayın şokundayım. Oradan sağ ve yaralı çıkmak mucize gibi. Dikkatsizlik de etmiş, dalgınlıkta da bulunmuş olabilirim. Mutlaka tüp değişirken camları, kapıları açmalı ve ortamı havalandırılmalıyız. Kimse ben bu işi biliyorum, bana bir şey olmaz demesin. "

Uysal, olaydan etkilenen komşularının, yaylaya bomba atıldığını sandıklarını belirtti.

Yanık tedavi merkezi doktorlarından Onur Ceylan da tüp patlaması sonucu elleri ve yüzünde 2. ve 3. derece alev yanıkları olan Uysal'ın tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Gözlerle alakalı tedavileri var. Medikal ve pansuman tedavilerine devam ediyoruz. Cerrahi müdahale ileride düşünülebilir ama şu an öyle bir durum yok." dedi.

YORUMLAR
500
Yolun karşına geçmek isterken canından oldu Yolun karşına geçmek isterken canından oldu Kayseri'de etkili olan yağışlar barajlara can suyu oldu Kayseri'de etkili olan yağışlar barajlara can suyu oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaz kaçağından kaynaklanan patlamada canından oluyordu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 13:53:15. #1.13#
SON DAKİKA: Gaz kaçağından kaynaklanan patlamada canından oluyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement