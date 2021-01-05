Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 19,40 18,19 6,65 Ford Otosan 133,60 125,60 6,37 Otokar 370,10 350,20 5,68 Tekfen Holding 17,29 16,56 4,42 Karsan Otomotiv 3,72 3,57 4,20 Çimsa 19,21 18,50 3,84 Alarko Holding 9,00 8,68 3,69 GSD Holding 2,59 2,51 3,19 Bizim Mağazaları 15,82 15,38 2,86 Koza Altın 109,10 106,30 2,63 İş GMYO 2,86 2,79 2,51 Şok Marketler 13,32 13,03 2,23 Anadolu Grubu Holding 26,98 26,40 2,20 Kartonsan 89,00 87,10 2,18 Enerjisa Enerji 13,56 13,28 2,11 Doğuş Otomotiv 28,72 28,16 1,99 Tofaş Oto Fabrikası 35,30 34,62 1,96 Doğan Holding 3,12 3,07 1,63 Turkcell 16,64 16,40 1,46 Alcatel Lucent Teletaş 31,04 30,60 1,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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