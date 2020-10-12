Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 2,96 2,76 7,25 Kerevitaş Gıda 7,46 7,00 6,57 Gözde Girişim 6,53 6,14 6,35 Odaş Elektrik 3,37 3,18 5,97 Doğuş Otomotiv 16,51 15,63 5,63 ARD Bilişim Teknolojileri 37,52 35,56 5,51 Net Holding 2,78 2,64 5,30 İpek Doğal Enerji 13,31 12,69 4,89 Tümosan Motor ve Traktör 10,11 9,66 4,66 İş GMYO 2,08 1,99 4,52 İş Finansal Kiralama 4,12 3,95 4,30 Brisa 14,38 13,79 4,28 Türk Traktör 110,80 106,90 3,65 Aksa Enerji 6,85 6,62 3,47 Torunlar GMYO 4,24 4,10 3,41 Kartonsan 782,00 757,00 3,30 Ege Endüstri 770,60 751,00 2,61 Alarko GMYO 17,93 17,48 2,57 Albaraka Türk 1,60 1,56 2,56 Good-Year 5,94 5,80 2,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti

Merih Demiral için 30 milyon euroya kadar teklif alan Juventus, 50 milyon euro istiyor

Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı

Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı

Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor

Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi