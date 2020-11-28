Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşları salgından korumak için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda, Gürpınar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paket servisi yapan restoranlar, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve mağazaların müşteri kapasitelerini denetledi.
Denetimlerde işletmecilere maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunuldu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Gürpınar'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika