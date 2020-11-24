Son dakika haberleri! Hamaney'in Askeri Danışmanı Dehkan, Cumhurbaşkanlığına aday - Son Dakika

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı ve eski Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, 2021 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı ve eski Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, 18 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyuran ilk isim oldu. Dehkan, ülke içerisinde milli bir bütünlük ve diyalog ortamı oluşturabileceğini, dışarıda ise İran'ın iktidar ve izzetini koruyacağını belirterek, "Ülkede artık siyasi tartışmaların bir anlamı kalmadı. Belirli bir partinin çıkarları değil halkın talepleri ve istekleri karşılanmalı. Eğer halkımız bunu olumlu karşılarsa ben bu talepleri karşılamaya hazırım" dedi.

İran'da 18 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenecek. Seçimlerde oyların 50+1'ni alan aday 13. dönem Cumhurbaşkanı olarak görevine başlayacak.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)