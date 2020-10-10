Hatay'da otluk yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Hatay'da otluk yangını kontrol altına alındı

-Vatandaşların motosiklet ile gezen yeşil renk elbise giyen bir kadının 'Molotof' atarak kaçtı iddiası

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesi ile Osmaniye Toprakkale arasında kalan otluk alanda nedeni henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre ; Erzin ilçesine bağlı Kısık mevkii ile Toprakkale yakınlarında bulunan otluk alanda öğleden sonra saat 16: 00 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Narenciye bahçelerinin yakınlarından yükselen alevleri gören D-817 karayolundan geçen sürücülerin ve çevrede bulunanların haber vermesi üzerine yangını kontrol altına almak için itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında destek verdiği otluk yangını kontrol altına alındı.

İddialara göre, bazı vatandaşlar çıkan yangınlar sonrasın da çektikleri videolarda motosiklet ile gezen yeşil renk elbise giyen bir kadının Molotof atarak kaçtığı yönünde iddiaları içeren görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaştılar.