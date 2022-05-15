Son dakika haber | Hatay'daki trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber | Hatay'daki trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

15.05.2022 13:18
Son dakika haber | Hatay'daki trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kırıkhan- Kumlu kara yolunda dün meydana gelen trafik kazasında yaralananlardan Nejat Bahtiyar (68), tedavi gördüğü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü Ahmet Kırar'ın (65) tedavisinin de Kırıkhan Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

Kırıkhan-Kumlu kara yolunda dün R.D. idaresindeki 31 HA 270 plakalı Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) ait araç ile Ahmet Kırar'ın kullandığı 31 RT 962 plakalı motosiklet çarpışmış, kazada motosiklet sürücüsü Kırar ile arkasındaki Nejat Bahtiyar ağır yaralanmıştı.

Son dakika haber | Hatay'daki trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haber | Hatay'daki trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haber | Hatay'daki trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haber | Hatay'daki trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

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Mustafa Kemal Üniversitesi, Araştırma, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Hatay'daki trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


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