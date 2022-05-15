Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kırıkhan- Kumlu kara yolunda dün meydana gelen trafik kazasında yaralananlardan Nejat Bahtiyar (68), tedavi gördüğü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü Ahmet Kırar'ın (65) tedavisinin de Kırıkhan Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

Kırıkhan-Kumlu kara yolunda dün R.D. idaresindeki 31 HA 270 plakalı Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) ait araç ile Ahmet Kırar'ın kullandığı 31 RT 962 plakalı motosiklet çarpışmış, kazada motosiklet sürücüsü Kırar ile arkasındaki Nejat Bahtiyar ağır yaralanmıştı.