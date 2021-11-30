Hollanda'da geçen ay yüzde 3,4 olan aylık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle kasımda yüzde 5,6'ya yükselerek Eylül 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde yüzde 3,4 olan aylık enflasyon oranı, kasımda piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 5,6 oldu.

Enflasyona ilişkin beklenti kasımda yüzde 5'e yükselmesi yönündeydi.

Bu, Eylül 1982'den bu yana görülen en yüksek aylık enflasyon olarak dikkati çekiyor.

Uzmanlar enflasyondaki yükselişe gerekçe olarak gaz ve enerji fiyatlarındaki yükselişi gösterdi.

Analistler, enflasyondaki yükselişi tetikleyen diğer nedenler olarak tedarik sıkıntıları, salgının belirsizliği ve ham madde fiyatlarındaki artışa işaret etti.

Hollanda'da son aylarda yükselişini sürdüren enflasyon ekim ayında da 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.