Son dakika haberleri | İNEKLERİNİ ARADIĞI ARAZİDE YARALI BULUNDU, HASTANEDE ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İNEKLERİNİ ARADIĞI ARAZİDE YARALI BULUNDU, HASTANEDE ÖLDÜ

16.05.2022 11:46

Son dakika haberi... KONYA'nın Kulu ilçesinde, araziden dönmeyen ineklerini aramaya çıkan Ahmet Ateş (54), yakınları tarafından arazide kanlar içinde bulundu.

KONYA'nın Kulu ilçesinde, araziden dönmeyen ineklerini aramaya çıkan Ahmet Ateş (54), yakınları tarafından arazide kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ateş, kurtarılamadı. Ateş'in boğa saldırısına uğradığı öne sürülürken, savcı talimatıyla arazide bulunan boğadan da örnekler alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Kulu'ya 27 kilometre uzaklıktaki Burunağıl Mahallesi'nde meydana geldi. Araziden gelmeyen ineklerini aramaya çıkan Ahmet Ateş'in dönmediğini fark eden yakınları, cep telefonundan ulaşmaya çalıştı. Telefonunu açmayan Ateş'i aramaya çıkan yakınları, mahalle dışında boş arazide kanlar içinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan yakınları, otomobile aldıkları Ateş'i hastane yolunda karşılaştıkları ambulansa teslim etti. Kulu Devlet Hastanesi'ne götürülen Ateş, kurtarılamadı. Boğa saldırısına uğradığı ihtimali üzerinde durulurken, Ateş'in hareketsiz yattığı arazide etrafında bulunan boğadan savcının talimatıyla örnekler alındı. Ön otopsisi Kulu Devlet Hastanesi'nde yapılan Ahmet Ateş'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Anakara Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri | İNEKLERİNİ ARADIĞI ARAZİDE YARALI BULUNDU, HASTANEDE ÖLDÜ
Son dakika haberleri | İNEKLERİNİ ARADIĞI ARAZİDE YARALI BULUNDU, HASTANEDE ÖLDÜ
Son dakika haberleri | İNEKLERİNİ ARADIĞI ARAZİDE YARALI BULUNDU, HASTANEDE ÖLDÜ
Son dakika haberleri | İNEKLERİNİ ARADIĞI ARAZİDE YARALI BULUNDU, HASTANEDE ÖLDÜ

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Kaynak: DHA

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