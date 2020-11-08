Son dakika haber... Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

08.11.2020 12:37
Son dakika haber... Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Son dakika habere göre Irak'ın Musul ve Salahaddin kentlerinde, terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen iki ayrı saldırıda bir kişinin öldüğü ve iki kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak'ın Musul ve Salahaddin kentlerinde, terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen iki ayrı saldırıda bir kişinin öldüğü ve iki kişinin yaralandığı belirtildi.

Musul polisinden Salih Hadidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Albu Seyf köyü yakınlarında daha önce terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından tarla yoluna döşenen bombanın infilak ettiğini söyledi.

Bir ailenin yoldan geçtiği sırada bombanın patladığını aktaran Hadidi, saldırı sonucu bir çocuğun öldüğünü ve bir diğerinin ağır yaralandığını ifade etti.

Hadidi, olaydan sonra bölgede operasyon başlatıldığını kaydetti.

Tuzhurmatu Polis Müdürü Hüseyin Ali de AA muhabirine yaptığı açıklamada Salahaddin kentinin Amirli Nahiyesi yakınlarında balıkçılara terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından saldırı düzenlendiğini belirtti.

Ali, bölgedeki Zerge nehrinde balık avı yaptıkları sırada DEAŞ terör mensupları tarafından silahlı saldırıya maruz kalan 1 balıkçının yaralandığını dile getirdi.

Tuzhurmatu Devlet hastanesine kaldırılan yaralı balıkçının tedavisinin sürdüğü bilgisini veren Ali, saldırgan terör mensuplarının izini sürmek için bölgede operasyon başlatıldığı aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Musul, Terör, DEAŞ, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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