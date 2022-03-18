Son dakika haber... İslam dinine hakaret eden şahıs hakkında yakalama kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... İslam dinine hakaret eden şahıs hakkında yakalama kararı

18.03.2022 13:16
Son dakika haber... İslam dinine hakaret eden şahıs hakkında yakalama kararı

Bir son dakika haberine göre Sosyal medya üzerinden İslam dinine ve Müslümanlara hakaretleri infiale yol açan Deniz Furkan Talu hakkında çıkartılan gözaltı kararı, yakalama emrine çevrildi.

Sosyal medya üzerinden İslam dinine ve Müslümanlara hakaretleri infiale yol açan Deniz Furkan Talu hakkında çıkartılan gözaltı kararı, yakalama emrine çevrildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verilen Talu, kolluk kuvvetleri tarafından bulunamadığına yönelik savcılığa gönderilen yazı üzerine hakkındaki gözaltı kararı yakalama kararına çevrildi.

Deniz Furkan Talu'nun sosyal medya hesaplarından İslam dinine ve Müslümanlara hakaret edip Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katiline ise methiyeler düzdüğü ortaya çıkması infiale neden olmuştu. İnfiale yol açan paylaşımların ardından Talu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Talu hakkında gözaltı kararı veren savcılık, kolluk kuvvetlerine şahsın ifadeye getirilmesi için yazı göndermişti.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen kolluk kuvvetleri, yürüttükleri çalışmalarda şahıs tüm aramalara rağmen bulamadı. Talu'nun çalıştığı Kalkavan Grup şirketinde de bulunamaması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından savcılığa gönderilen yazıda, şahsın adresinde ve devamında yapılan aramalarda bulunamadığı bildirdi.

Talu'nun bulunamadığına yönelik yazı üzerine savcılık, mahkemeye başvurarak paylaşımları ile infiale yol açan zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcılığın talebini değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Deniz Furkan Talu hakkında yakalama kararı çıkarttı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Düzce'de darp ve tehdit şikayetinin tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı Düzce'de darp ve tehdit şikayetinin tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı Tehdit ve basit yaralama soruşturmasında taraflar SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı Tehdit ve basit yaralama soruşturmasında taraflar SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı

Hakaret, Gözaltı, Medya, İslam, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... İslam dinine hakaret eden şahıs hakkında yakalama kararı - Son Dakika


Son Dakika
13:24 Eniştesinden satın aldığı evin başkalarına satıldığını öğrenince dünyası yıkıldı
13:14 Fatura ödeme merkezi faturaları ödemedi! Gerçeği "Doğal gazınız kesilecek" uyarısında bulununca anladılar
13:10 Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu limitleri zorladı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nden öyle geçtiler ki!
13:04 Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi
12:54 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Batı kapısını kapatıyor, bizi güçlendiriyor
12:34 "İzmitliler pişmaniye yemez, yol vergisi alırlar" dedikleri için mahkemelik oldular
12:29 Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek
12:22 Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar
11:00 TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşlı nüfus kaç kişi, en fazla yaşlı hangi ilde, 100 yaş üstünde kaç kişi var?
11:57 Magandalar için emsal karar: Ellerini kollarını sallayarak gezemeyecekler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 13:30:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... İslam dinine hakaret eden şahıs hakkında yakalama kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement