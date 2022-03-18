Son dakika haber... İslam dinine hakaret eden şahıs hakkında yakalama kararı - Son Dakika

Sosyal medya üzerinden İslam dinine ve Müslümanlara hakaretleri infiale yol açan Deniz Furkan Talu hakkında çıkartılan gözaltı kararı, yakalama emrine çevrildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verilen Talu, kolluk kuvvetleri tarafından bulunamadığına yönelik savcılığa gönderilen yazı üzerine hakkındaki gözaltı kararı yakalama kararına çevrildi.

Deniz Furkan Talu'nun sosyal medya hesaplarından İslam dinine ve Müslümanlara hakaret edip Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katiline ise methiyeler düzdüğü ortaya çıkması infiale neden olmuştu. İnfiale yol açan paylaşımların ardından Talu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Talu hakkında gözaltı kararı veren savcılık, kolluk kuvvetlerine şahsın ifadeye getirilmesi için yazı göndermişti.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen kolluk kuvvetleri, yürüttükleri çalışmalarda şahıs tüm aramalara rağmen bulamadı. Talu'nun çalıştığı Kalkavan Grup şirketinde de bulunamaması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından savcılığa gönderilen yazıda, şahsın adresinde ve devamında yapılan aramalarda bulunamadığı bildirdi.

Talu'nun bulunamadığına yönelik yazı üzerine savcılık, mahkemeye başvurarak paylaşımları ile infiale yol açan zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcılığın talebini değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Deniz Furkan Talu hakkında yakalama kararı çıkarttı. - İSTANBUL