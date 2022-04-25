Son dakika haberleri | İZMİR'DE KAĞIT FABRİKASININ HURDA DEPOLAMA ALANINDA YANGIN - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İZMİR'DE KAĞIT FABRİKASININ HURDA DEPOLAMA ALANINDA YANGIN

25.04.2022 20:43

Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Tire ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt depolama bölümünde yangın çıktı.

İZMİR'in Tire ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt depolama bölümünde yangın çıktı. Depolama alanında bulunan atık kağıt balyaları nedeniyle hızla yayılan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın saat 19.30 sıralarında TOKİ Mahallesi, Bekleme mevkisinde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt depolama bölümünde çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, AKS 110 ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Depoda bulunan atık kağıt balyaları nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Depolama alanında işçilerin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Son dakika haberleri | İZMİR'DE KAĞIT FABRİKASININ HURDA DEPOLAMA ALANINDA YANGIN
Son dakika haberleri | İZMİR'DE KAĞIT FABRİKASININ HURDA DEPOLAMA ALANINDA YANGIN
Son dakika haberleri | İZMİR'DE KAĞIT FABRİKASININ HURDA DEPOLAMA ALANINDA YANGIN
Son dakika haberleri | İZMİR'DE KAĞIT FABRİKASININ HURDA DEPOLAMA ALANINDA YANGIN

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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İZMİR'DE KAĞIT FABRİKASININ HURDA DEPOLAMA ALANINDA YANGIN - Son Dakika


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