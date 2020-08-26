Son dakika haber... Jandarmanın operasyonunda 'neye niyet neye kısmet' sözü gerçek oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile birlikte 160'a yakın tarihi eser ele geçirildi. Operasyon yapılan evde kardeşlerin ikisi uyuşturucu imal edip satmaktan biri ise tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı.

Olay, Dazkırı ilçesi Yüreğil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yüreğil köyünde ikamet eden M.A., ve M.A.A., isimli şahısların evlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığına dair istihbarat alan jandarma ekipleri adrese baskın düzenledi. Baskın yapılan evde arama yapan ekipler 10 gram kubar esrar, 6 kök kenevir bitkisi, 2 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Aramalarda evde kaçak kazı için kullanılan el dedektörü olduğunu da fark eden ekipler derinleştirdikleri arama çalışmasında 102 adet bronz sikke olduğu değerlendirilen tarihi eser, 52 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, 2 adet el dedektörü ve 2 adet arama ünitesi yakaladı.

Operasyonun ardından M.A., ve M.A.A., uyuşturucu madde bulundurmaktan, diğer kardeş U.A., ise tarihi eser kaçakçılığından gözaltın alındı. Şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR