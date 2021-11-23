Son dakika haber... JASAT'tan hırsızlık şebekelerine şafak operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber... JASAT'tan hırsızlık şebekelerine şafak operasyonu
23.11.2021 12:21
Gelen son dakika haberine göre Denizli'nin Honaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hırsızlık şebekelerine yönelik olarak çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi.
Denizli'nin Honaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hırsızlık şebekelerine yönelik olarak çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık suçlarının önlenmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde ağırlıklı olmak üzere diğer mahallelerde hırsızlık şebekelerine yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyon sonucunda belirlenen bir çok noktaya eş zamanlı olarak baskın yapıldı. - DENİZLİ
Son Dakika 12:15 Son Dakika! Dolar artışını sürdürüyor! 4 saatte 1 liradan fazla yükseldi 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 10:38 Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan olaylar 09:25 Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" 07:59 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı 07:57 Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü