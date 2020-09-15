Son dakika haber: Karaman'da tarım aracı devrildi 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sürücünün cenazesi ise kaza yerindeki incelemenin ardından hastanenin morguna götürüldü.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılan Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada tarım aracının sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtan atlayan sürücünün eşi Fadime ve oğlu Yasin Dilekli yaralandı.

Ali Dilekli'nin (37) kullandığı "pat pat" diye bilinen tarım aracı Kayaönü köyü yakınında devrildi.

Karaman 'ın Ermenek İlçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü öldü, yaralanan eşi ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

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