Son dakika haber! Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı - Son Dakika

Eskişehir'de karantina süresine uymayarak evinden çıkan vatandaş yakalanarak hakkında yasal işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Seyitgazi ilçesinde S.G., Korona virüs temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı. Karantina süresinin bitmesini beklemeyerak dışarı çıkan S.G., polis ekipleri tarafından yakalandı. Vatandaşa yasağa uymadığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR