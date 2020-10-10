Son dakika haber! Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı - Son Dakika

Son dakika haber! Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı

10.10.2020 17:48
Son dakika haber! Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de karantina süresine uymayarak evinden çıkan vatandaş yakalanarak hakkında yasal işlem uygulandı.

Eskişehir'de karantina süresine uymayarak evinden çıkan vatandaş yakalanarak hakkında yasal işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Seyitgazi ilçesinde S.G., Korona virüs temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı. Karantina süresinin bitmesini beklemeyerak dışarı çıkan S.G., polis ekipleri tarafından yakalandı. Vatandaşa yasağa uymadığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

Karantina, Eskişehir, Vatandaş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı - Son Dakika

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