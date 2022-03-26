Son dakika haber | Kavşakta feci kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kavşakta feci kaza: 2 yaralı

26.03.2022 02:09
Son dakika haber | Kavşakta feci kaza: 2 yaralı

Son dakika haber: KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavşaktan dönmek isteyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavşaktan dönmek isteyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken olay anı anbean kameraya yansıdı.

Kaza, Karadenizler Mahallesi Yeşilova Caddesi ile Solaklar Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Yeşilova Caddesi'nden gelen M.Ş. idaresindeki motosiklet, Solaklar Caddesi'nden gelen ve kavşaktan dönmek isteyen 41 ABC 341 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.Ş. ile arkasında bulunan A.K.B. motosikletten fırlayarak yere çakıldı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalelerinin ardından yaralanan M.Ş. ve A.K.B. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan dönmek isteyen otomobile motosikletin çarpması ve iki kişinin havaya fırlaması yer alıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika haber | Kavşakta feci kaza: 2 yaralı
Son dakika haber | Kavşakta feci kaza: 2 yaralı
Son dakika haber | Kavşakta feci kaza: 2 yaralı
Son dakika haber | Kavşakta feci kaza: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kavşakta feci kaza: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kavşakta feci kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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