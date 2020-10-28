Son dakika haber! Kazakistan'da kara yollarında "müzikli şerit" uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Son dakika haber! Kazakistan'da kara yollarında "müzikli şerit" uygulanmaya başlandı

Bir son dakika haberine göre Kazakistan'da kara yollarında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla "müzikli şerit" teknolojisi uygulanmaya başlandı.

Kazakistan'da kara yollarında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla "müzikli şerit" teknolojisi uygulanmaya başlandı. Ulusal otoyol şirketi "KazAvtoJol"dan yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yeni teknolojilerin kullanılmaya başlandığı belirtildi. Açıklamada, Nur Sultan-Şuçinsk otoyolunda "müzikli şerit" pilot projesinin uygulanmaya başladığı, projenin amacının yolun tehlikeli bölümlerinde araç hızının düşürülmesini sağlamak olduğu aktarıldı. Ülkede ilk kez böyle bir teknolojinin kullanıldığına işaret edilen açıklamada, "Otomobilin 90 kilometre hızla gitmesi durumunda şeridin müzik sesi değişiyor, dolayısıyla bu, sürücünün dikkatini hızı düşürmeye çekiyor." denildi. Açıklamada, gelecek yıl ülkenin diğer kara yollarında da "müzikli şerit" projesinin uygulanacağı kaydedildi.

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