Son dakika haber: KOCAELİ 8 YAŞINDAKİ TOPRAK KAZADA YARALANDI, ANNEANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Toprak Akyol (8) yaralandı. Anneannesi, yaralanan torununu görünce sinir krizi geçirerek ağladı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Hamit Haplan Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla dışarıda vakit geçiren Toprak Akyol, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan 41 ADU 781 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Toprak'a çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e haber verdi. Bu sırada kazayı duyarak olay yerine gelen Toprak'ın anneannesi Emel Çakır, torununun yaralandığını görünce sinir krizi geçirerek ağladı. Kazada yaralanan Toprak, olay yerine gelen ambulans ile Körfez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.