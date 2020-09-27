Son dakika haber: Konya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü
Son dakika gündem haberi: Konya'nın Derbent ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya'nın Derbent ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Tencereci yönetimindeki 42 DMZ 76 plakalı hafif ticari araç, Derbent - Beyşehir kara yolunun 3. kilometresinde devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Tencereci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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