Son dakika haber: Korkuteli'de jandarma ekipleri Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Korkuteli Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Jandarma ekiplerince sürdürülen uygulama kapsamında Akyar, Yazır ve Datköy mahallelerinde karantina kararı alınan evlere güvenlik şeritleri çekildi.

Mahalleleri de kontrol eden ekipler, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı. Jandarma ekipleri, iş yerlerini de denetledi.