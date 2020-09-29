Korona virüse yakalanan öğretmen: "Çocuklarım için hayata tutundum" - Son Dakika

İstanbul Çatalca'da görev yapan öğretmen Armağan Kaçan ve polis memuru eşi İbrahim Kaçan, korona virüse karşı çok zor bir süreci el birliğiyle aştı. İkinci çocuklarının heyecanını yaşarken tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse yakalanan çift, virüs ile savaşı kazanmayı başardı.

Çatalca'da görev yapan öğretmen Armağan Kaçan ve polis memuru eşi İbrahim Kaçan, korona virüse karşı çok zor bir süreci el birliğiyle aştı. Çift, ikinci çocuklarının heyecanını yaşarken, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse yakalandı. Yaklaşık 1 ay önce test sonuçları pozitif çıkan Kaçan çifti, virüs ile savaşı kazanmayı başardı.

Tedavi sürecini anlatan öğretmen Armağan Kaçan, hastalığa yakalandıktan 5 gün sonra normal odaya çıktığını belirtirken, eşinin, öğrencilerinin ve tüm sevenlerinin gücüne güç kattığını söyledi. Kaçan, "Normal odaya çıktıktan sonra eşim yanımda refakatçi kalmaya başladı. Bu sayede daha fazla moral depoladım, daha hızlı iyileşmeye başladım. Daha sonra artık çevremden de haberler almaya başladım, onlar da benim gücüme güç kattı. Öğrencilerim video hazırlamışlar, o gerçekten bana büyük bir güç verdi. Bebeğim ve 4 yaşındaki çocuğum için hayata tutundum" ifadelerini kullandı.

"BU HASTALIĞI HAFİFE ALMAYIN"

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan öğretmen Kaçan, bu hastalığın kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini hatırlatarak "İnsan, yaşayınca bu hastalığı daha iyi anlıyor. Herkes maske takmalı, dışarıdan eve gelince bol su ve sabunla ellerini yıkamalı, dezenfekte olmalı" dedi.

KAYMAKAM ERMİŞ'TEN ZİYARET

Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, zorlu bir süreçten çıkan ve sağlığına kavuşan çifti evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti ve kendilerine çiçek takdim etti. Ziyarette konuşan Ermiş, Armağan öğretmenin bu mücadelesinin tüm Çatalca'ya ve insanlığa umut ve mutluluk olduğunu belirtirken, bir kez daha tüm vatandaşların tedbirlere uymasının önemine vurgu yaptı.

(İHA)