Son dakika haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Son dakika haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

11.01.2021 21:09
Son dakika haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 90 milyon 882 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 946 bini, iyileşenlerin sayısı 64 milyon 974 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 90 milyon 882 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 946 bini, iyileşenlerin sayısı 64 milyon 974 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 22 milyon 943 bini, Hindistan'da 10 milyon 473 bini, Brezilya'da 8 milyon 109 bini ve Rusya'da 3 milyon 425 bini aştı.

New York'un iki bölgesine, Kovid-19 salgınına karşı temel hizmet çalışanlarını aşılama sürecini hızlandırmak için mega aşı merkezi kuruldu.

İngiltere'de yaşlılar ve sağlık çalışanlarının, ülkedeki 7 büyük toplu aşı merkezinde Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlanırken, salgında ülkeyi daha kötü günlerin beklediği bildirildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, salgına karşı geliştirdikleri aşının 2021 yılı üretim hedefinin 1,3 milyar dozdan 2 milyar doza çıkarıldığı bildirildi.

İtalya'da Milano Üniversitesinin yaptığı bilimsel araştırma, Kasım 2019'da genç bir kadından alından deri biyopsisinde Kovid-19 izine rastlandığını ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) uzmanların, Kovid-19'un kaynağıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere perşembe günü Çin'e gideceği bildirildi.

Avrupa'da salgınla mücadelede aşılama stratejisi, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini olumlu etkiledi.

Çekya'da binlerce kişi, Kovid-19 önlemlerini protesto etti.

Arnavutluk'ta Kovid-19'a karşı aşılama başladı. Ülkede ilk aşı, Tiran "Rahibe Tereza" Üniversite Kliniği Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Müdürü Najada Çomo'ya ve ikinci aşı Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya yapıldı.

Zimbabve'de cenaze merasimleri yasaklandı

İsrailli 5 insan hakları örgütü, Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara Kovid-19 aşısı yapılmaması talimatını mahkemeye taşıdı.

Filistin'in ise Rusya'da Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısını Orta Doğu'da tescil eden ilk ülke olduğu bildirildi.

İran Tabipler Birliği Genel Başkanı Muhammed Rıza Zaferkandi, Kovid-19'la mücadele kapsamında 2 ay içerisinde Hindistan, Çin ve Rusya'dan 2 milyon AstraZeneca aşısı ithal etmeyi planladığını söyledi.

Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinde, Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlanırken, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Sözcüsü Jesus Ramirez Cuevas Kovid-19'a yakalandı. ???????

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda karantina altına alınan 4 kişide Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi.

Zimbabve'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında cenaze merasimlerinin yasaklandığı bildirildi.

Malezya, Pfizer'dan 12,2 milyon doz daha aşı alacak

Malezya'nın Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed'in Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kabine üyesi 3 bakan, evlerinde karantinaya girerken, ülkede Pfizer'dan 12,2 milyon doz daha Kovid-19 aşısı alacağı açıklandı.

Malezya Başbakan Muhyiddin Yasin ise Kovid-19 vakalarının yoğun artışını önlemek üzere federal bölgelerden başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ve Labuan ile Melaka, Johor, Penang, Selangor ve Sabah eyaletlerinde sokağa çıkma yasağının 13 Ocak'tan itibaren yeniden uygulamaya konulacağını duyurdu.

Endonezya, Sinovac şirketine ait Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdi. Gıda ve İlaç Ajansından (BPOM) yapılan açıklamada, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" aşısının ülkede acil kullanımına izin verildiği belirtildi.

Endonezya'da hükümet ayrıca, vaka artışlarını önlemek üzere Java ve Bali adaları genelinde 25 Ocak'a kadar Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı aldı. Java ve Bali genelinde çok sayıda eyaletlerdeki ofis, restoran ve ibadethaneler bir süreliğine kapatılırken toplu taşıma ve alışveriş merkezlerine kişi sınırlaması getirildi.

Filipinler, 9 Ocak'ta Hindistan Serum Enstitüsü ve yerel ortağı Faberco Life Sciences Inc. ile 30 milyon doz Covovax marka Kovid-19 aşısı alımını güvenceye almak için anlaşma imzaladı. Pfizer ve Oxford'dan AstraZeneca aşıları ise henüz Filipin hükümetinden onay alamadı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, salgında çok tehlikeli bir aşamaya girdiklerini söyledi.

Münir Karaloğlu, Pfizer, Rusya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Meteoroloji tek tek uyardı! 10 ilde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına etkili olacak G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a zehir zemberek sözler: Haddini bileceksin Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine sert tepki: Kasetle gelen sözde genel başkan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe veya Cuma günü aşılama başlayacak Tunceli'de vurulan yaban keçisi can çekişerek öldü Cinnet getiren kadın, sokak ortasında kocasına mermi yağdırdı Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor
Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi         
21:06
Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı         
20:54
'Sex and the City' dizisi yeni adıyla ekranlara geri dönüyor 'Sex and the City' dizisi yeni adıyla ekranlara geri dönüyor         
20:25
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 10 bin 220 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 10 bin 220 yeni vaka tespit edildi         
20:07
Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücretle ilgili ipucu verdi Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücretle ilgili ipucu verdi         
19:41
Yunanistan'dan Türkiye'nin davetine yanıt: İstikşafi görüşmelerin tarihinin belirlenmesi halinde temaslara katılırız Yunanistan'dan Türkiye'nin davetine yanıt: İstikşafi görüşmelerin tarihinin belirlenmesi halinde temaslara katılırız         
19:21
Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi! 3 ülke ortak çalışma grubu kuracak Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi! 3 ülke ortak çalışma grubu kuracak         
18:46
Survivor'da Survivor'da "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası         
17:45
WhatsApp vatandaşları ikiye böldü, uzmandan uyarı geldi: 'Benim gizli saklım yok' yaklaşımı doğru değil WhatsApp vatandaşları ikiye böldü, uzmandan uyarı geldi: 'Benim gizli saklım yok' yaklaşımı doğru değil         
16:29
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Nagehan Alçı'nın Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez         
14:48
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 21:31:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei