Üye Girişi
Son dakika haberi... KÖYDE SU TARTIŞMASI ARBEDESİ; JANDARMA GAZLA MÜDAHALE ETTİ, 4 KİŞİ HASTANELİK OLDU - Son Dakika

Son dakika haberi... KÖYDE SU TARTIŞMASI ARBEDESİ; JANDARMA GAZLA MÜDAHALE ETTİ, 4 KİŞİ HASTANELİK OLDU

30.09.2021 16:41

Gelen son dakika haberine göre ÇORUM'un Osmancık ilçesine bağlı Öbektaş köyünde su deposu inşa edilen alana gelerek sularının alındığını iddia eden grup ile jandarma arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

ÇORUM'un Osmancık ilçesine bağlı Öbektaş köyünde su deposu inşa edilen alana gelerek sularının alındığını iddia eden grup ile jandarma arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Ekipler kalabalığa biber gazıyla müdahale etti, gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmancık ilçesine bağlı 450 haneli Öbektaş köyünde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle İl Özel İdaresi tarafından yaklaşık 2 sene önce proje hazırlandı. Projenin ihaleye çıkmasıyla bir süre önce köyde yapılan sondaj çalışmalarında su bulundu. Ekipler, suyu borularla köye ulaştırmak için 30 tonluk su deposu inşasına başladı. Çalışmalar sırasında köye bağlı Yukarı Mahalle'de oturan 100 kişilik grup, 'sularının alındığını iddia ederek' öğle saatlerinde, depo çalışmaların yapıldığı bölgeye gitti. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Burada jandarma ile grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşünce jandarma ekipleri, kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Biber gazından etkilenen 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalabalık ise bir süre sonra dağıldı.

'DAĞDAN GELEN SUYU BİZE VERMİYORLAR'

Köylülerden Ferat Caba, '2 senedir bu sorunu yaşıyoruz. 450 haneli köyümüz Aşağı ve Yukarı Mahalle olarak ikiye ayrılıyor. Yukarı Mahalle sakinleri, dağdan gelen suyu bize vermek istemiyor ama o mahalleye ayrı hat çekerek suyumuzu alamazlar' dedi.

'ÇIKAN SUYU ÖBEKTAŞ KÖYÜ SAKİNLERİ BİRLİKTE KULLANACAK'

Konuyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak da, 'Bu köyde su sıkıntısı vardı. Biz bununla ilgili bir proje hazırladık ve ihale yapıldı. İhalenin sonucunda sondaj vurarak su bulduk ve çıkan suyu yapmış olduğumuz 30 tonluk depoya vermeye çalışıyoruz. 'Bu suyu Öbektaş köyü sakinleri birlikte kullanacak' dedik. Biz köylülere sağlıklı içme suyu getirmeye çalışırken, maalesef köy ikiye bölünmüş ve devletin götüreceği hizmeti engellemeye çalışılıyor. Yani 'su bizim depomuza gelsin, kavgası yaşanıyor' diye konuştu.

Son dakika haberi... KÖYDE SU TARTIŞMASI ARBEDESİ; JANDARMA GAZLA MÜDAHALE ETTİ, 4 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Son dakika haberi... KÖYDE SU TARTIŞMASI ARBEDESİ; JANDARMA GAZLA MÜDAHALE ETTİ, 4 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Son dakika haberi... KÖYDE SU TARTIŞMASI ARBEDESİ; JANDARMA GAZLA MÜDAHALE ETTİ, 4 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Son dakika haberi... KÖYDE SU TARTIŞMASI ARBEDESİ; JANDARMA GAZLA MÜDAHALE ETTİ, 4 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Son dakika haberi... KÖYDE SU TARTIŞMASI ARBEDESİ; JANDARMA GAZLA MÜDAHALE ETTİ, 4 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Son dakika haberi... KÖYDE SU TARTIŞMASI ARBEDESİ; JANDARMA GAZLA MÜDAHALE ETTİ, 4 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Son dakika haberi... KÖYDE SU TARTIŞMASI ARBEDESİ; JANDARMA GAZLA MÜDAHALE ETTİ, 4 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Son dakika haberi... KÖYDE SU TARTIŞMASI ARBEDESİ; JANDARMA GAZLA MÜDAHALE ETTİ, 4 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Son dakika haberi... KÖYDE SU TARTIŞMASI ARBEDESİ; JANDARMA GAZLA MÜDAHALE ETTİ, 4 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Jandarma, Osmancık, Öbektaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KÖYDE SU TARTIŞMASI ARBEDESİ; JANDARMA GAZLA MÜDAHALE ETTİ, 4 KİŞİ HASTANELİK OLDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu 17:16 Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi 16:57 Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı 16:43 Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı
Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın 16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey 16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi 15:39 Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı 15:04 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi 14:50 Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi

Son Dakika Haberleri
16:57 Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor
16:57 Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi
16:30 İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti
16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi
16:18 Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor
16:16 Hıçkırık nöbetlerine giren adam, 80 kilodan 65 kiloya düştü
16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
16:04 Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar
15:49 Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez
Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi         
17:17
Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı         
17:09
Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor         
16:57
İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti         
16:31
Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor         
16:19
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor         
15:46
Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı         
15:16
Billur Kalkavan'ın Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi         
15:00
1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar         
14:43
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
14:00
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 17:22:19. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... KÖYDE SU TARTIŞMASI ARBEDESİ; JANDARMA GAZLA MÜDAHALE ETTİ, 4 KİŞİ HASTANELİK OLDU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement