Küçüçekmece'de iki grup arasında meydan kavgası kamerada - Son Dakika
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Küçüçekmece'de iki grup arasında meydan kavgası kamerada

24.04.2022 12:02

- Küçüçekmece'de iki grup arasında meydan kavgası kamerada Küçükçekmece'de 'lafta atma' nedeniyle sokakta tartışan iki grup arasında kavga çıktı.

- Küçüçekmece'de iki grup arasında meydan kavgası kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 'lafta atma' nedeniyle sokakta tartışan iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan meydan kavgası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Küçükçekmece İkitelli'de yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir grupla, başka bir grup arasında 'laf atma' nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ortalık bir anda savaş alanına döndü. İki grup yumruk ve tekmelerle birbirine girdi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sone ererken tarafların polise şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşanan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Küçüçekmece'de iki grup arasında meydan kavgası kamerada
Küçüçekmece'de iki grup arasında meydan kavgası kamerada
Küçüçekmece'de iki grup arasında meydan kavgası kamerada
Küçüçekmece'de iki grup arasında meydan kavgası kamerada
Küçüçekmece'de iki grup arasında meydan kavgası kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçüçekmece'de iki grup arasında meydan kavgası kamerada - Son Dakika


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