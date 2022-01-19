İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evini yıktıkları Mahmud Salihiye'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında verilen gözaltı kararı uzatıldı.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, uluslararası tepkilere rağmen evi yıkılan Mahmud Salihiye ile birlikte gözaltına alınan yaklaşık 20 kişi hakim karşısına çıktı.

İsrail Sulh Ceza Mahkemesi, gözaltına alınanlar hakkında serbest bırakılmaları kararı alırken İsrail polisi, Mahmud Salihiye dahil aynı aileden 5 kişi için temyiz başvurusunda bulundu. Bunun üzerine yarın görülecek duruşmaya kadar Salihiye ailesi için verilen gözaltı kararı uzatıldı.

Gözaltına alınanların avukatı Nasır Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal polisi temsilcisinin mahkemede görülen duruşma sonunda tahliye kararının durdurulması talebinde bulunduğunu kaydetti.

Polisin Kudüs'teki İsrail Bölge Mahkemesi'ne başvurma talebi nedeniyle serbest bırakma kararının durdurulmasını istemelerine şaşırdıklarını dile getiren Avde, "Hala davayla ilgili gelişmeleri bekliyoruz." dedi.

Filistinli baba tüplerle evin çatısına çıktı

İsrail polisi, Kudüs Belediyesinin istimlak kararı üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Salihiye ailesini, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evinden zorla çıkarmak üzere pazartesi sabahı bölgeye gelmişti.

Aile üyeleri ve polis arasında arbede yaşanırken, baba Mahmud Salihiye, ailenin diğer üyeleriyle mutfak tüpleri alarak çatıya çıkmış, kendisiyle birlikte evi patlatmakla tehdit etmişti.

İsrailli belediyeye ait iş makineleri, karşılaştıkları direniş üzerine aileye ait bir oto galeri alanı ile bir fidanlığın yıkımını gerçekleştirerek bölgeden ayrılırken, Salihiye ailesi ve İsrail polisinin bekleyişi devam ediyordu.

İsrail polisinin bu gece saat 03.00 civarı eve yeniden baskın düzenleyip aile fertlerini gözaltına almasının ardından belediye ekipleri evi yıkmıştı.