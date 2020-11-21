Son dakika haberi! Kuzenini öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kuzenini öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı

21.11.2020 12:19

Son dakika haberi... Kastamonu'da evine gittiği sırada aracında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Sedat Aksakal cinayetiyle ilgili kuzeni olduğu öğrenilen Mustafa K. gözaltına alındı.

Kastamonu'da evine gittiği sırada aracında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Sedat Aksakal cinayetiyle ilgili kuzeni olduğu öğrenilen Mustafa K. gözaltına alındı. Mustafa K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasret Sokak üzerinde gece geç saatlerde otomobiliyle seyir halinde olan Sedat Aksakal (35), evine yakın bir bölgede silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Sedat Aksakal otomobilin içerisinde hayatını kaybederken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise kaçtı. Cinayetin ardından inceleme başlatan Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki MOBESE kameralarından ilk önce cinayet şüphelisi şahsın kimliğini belirledi. Şahsın Sedat Aksakal ile kuzen olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri, cinayet şüphelisi Mustafa K.'yı saklandığı evde bularak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Adli makamlara sevk edilen Mustafa K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Son dakika haberi! Kuzenini öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı
Son dakika haberi! Kuzenini öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı
Son dakika haberi! Kuzenini öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı
Son dakika haberi! Kuzenini öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı

Kastamonu, Aksakal, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kuzenini öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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