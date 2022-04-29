Son dakika haber... Madagaskar'daki Jasmine kasırgasında ölü sayısı 5'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Madagaskar'daki Jasmine kasırgasında ölü sayısı 5'e çıktı

29.04.2022 03:09
Son dakika haber... Madagaskar'daki Jasmine kasırgasında ölü sayısı 5'e çıktı

Son dakika gelişmesine göre Madagaskar'da etkili olan Jasmine kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Madagaskar'da etkili olan Jasmine kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisinden (BNGRC) yapılan açıklamada, kasırganın etkili olduğu ülkenin güneyinde maddi hasarın giderek arttığı ve 5 evin tamamen yıkıldığı bildirildi.

Açıklamada, kasırgadan 2 bin 246 kişinin etkilendiği, 7 kişinin kaybolduğu, 5 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı daha önce 2 olarak duyurulmuştu.

Jasmine, yıl başından bu yana ülkeyi etkileyen 6. hava olayı oldu. Ocakta Ana, şubatta Batsirai, Dumako, Emnati kasırgaları, martta da Gombe fırtınası etkili olmuştu.

Bunlardan en sert geçen Batsirai kasırgasında 120'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 56 bin 900 kişi yer değiştirmek zorunda kalmıştı.

YORUMLAR
500
Madagaskar'daki Jasmine kasırgası 2 can aldı Madagaskar'daki Jasmine kasırgası 2 can aldı

Madagaskar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Madagaskar'daki Jasmine kasırgasında ölü sayısı 5'e çıktı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Konferans Ligi yarı finalinde gecenin sonuçları!
00:49 Şanlıurfa'da 200 kişilik grubun tekbir getirdiği video sonrası Valilik'ten açıklama geldi
00:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da Prens Selman ile görüştü
00:30 Leipzig, sahasında Rangers'ı 1-0 mağlup etti!
00:01 Sıfır-kovid politikası Şangay'ı felakete sürüklüyor!
23:59 Ronaldo, Chelsea maçında rekor kırdı!
23:53 Kırşehir'de yol kenarında bulunan ölü köpekler yürek burktu
23:21 Vincent Aboubakar, Süper Lig'e dönüyor!
23:14 DEVA Partisi'nin seçime kendi adıyla gireceğini öğrenen Akşener'den ilk açıklama geldi!
22:22 Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 03:16:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Madagaskar'daki Jasmine kasırgasında ölü sayısı 5'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement