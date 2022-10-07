Son dakika haber | MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber | MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

07.10.2022 11:08

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında Hüseyin Toprak (49) hayatını kaybederken, araçtaki eşi Ayşe Toprak (46) yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında Hüseyin Toprak (49) hayatını kaybederken, araçtaki eşi Ayşe Toprak (46) yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Manavgat'ın Karaöz Mahallesi D-400 ışıklı kavşakta, kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldi. Karaöz yolundan D-400 karayoluna çıkan Hüseyin Toprak idaresindeki 07 AUS 313 plakalı hafif ticari araca, Antalya istikametine giden Doğan Ertekin idaresindeki 45 PK 717 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtaki eşi Ayşe Toprak ise yaralandı. Ayşe Toprak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Jandarma kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatırken, yolcu otobüsü şoförü Doğan Ertekin gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

Hüseyin Toprak, Ayşe Toprak, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | MANAVGAT'TA TRAFİK KAZASI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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