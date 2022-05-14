Kaza yapan otomobilin sürüklenme anı, güvenlik kamerasında - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1 kişinin yaralandığı trafik kazasında yana yatıp sürüklenen otomobilin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir- Ankara kara yolundaki Erbiller Sanayi Sitesi Kavşağı'nda seyreden Mustafa E. yönetimindeki 45 RA 5017 plakalı otomobil, yoldaki araçlara çarpıp yan yattı.

Metrelerce bu şekilde sürüklenen otomobil, bir oto galerinin bahçesinde park halinde bulunan 2 araca daha çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, oto galerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yan yatan otomobilin sürüklenmesi yer aldı.