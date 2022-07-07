Son dakika haber | Mersin'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Mersin'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan biri tutuklandı

07.07.2022 15:04
Son dakika haber | Mersin'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan biri tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı.

DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 1 ve 4 Temmuz'daki operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 14 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen B.A. tutuklandı, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mersin'de 1 ve 4 Temmuz'da terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt içinde faaliyet yürüterek DEAŞ'a hem finans hem de ekipman desteği sağladıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Mersin'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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