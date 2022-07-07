Mersin'de 1 ve 4 Temmuz'da terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt içinde faaliyet yürüterek DEAŞ'a hem finans hem de ekipman desteği sağladıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Mersin'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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