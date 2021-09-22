Son dakika haber... Mersin ve Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

Mersin ve Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Operasyon kapsamında Mersin'de 6, Şırnak'ta ise 2 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'üne ev hapsi cezası verildi. 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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