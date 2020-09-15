Motorize ekiplerde kaçmak için pasaja saklandı - Son Dakika

- Motorize ekiplerde kaçmak için pasaja saklandı

Motosikletli sürücünün kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Kolluk Kuvvetleri tarafından plakasız, tescilsiz motosikletlere yönelik denetim

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekipleri plakasız, tescilsiz ve abart egzoz bulunan motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Bir motosiklet sürücüsü ise denetim esnasında ekiplerden kaçmaya çalışması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü çok sayıda şikayetin geldiği plakasız, tescilsiz ve abart egzoz bulunan motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerden kaçan motosikletlilerin yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı'nın motorize ekipleri de destek verdi. İlçe merkezinde birçok noktada kontrol noktası oluşturan polis ve jandarma, çok sayıda motosikleti topladı. Kask takmayan birçok motosikletliye de cezai işlem uygulandı. Plakasız ve tescilsiz 7 motosiklet, çekicilere yüklenerek yediemin garajına götürüldü. Denetimi fark edip kaçan motosikletliler ile motorize ekipler arasında kovalamacalar yaşandı. Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nde bir genç peşindeki motosikletli jandarmadan kaçmak için pasaja saklandı. Pasaja hızla giren motosikletli motordan düşerek yaya olarak kaçtı. Motosikletli sürücü peşindeki ekiplerden kaçıp pasaja saklandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kovalamacadan kaçan gencin motosikletiyle pasaja girmesi, hemen ardından motosikletli ekiplerin sokağa girdiği görüldü.